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«Ищет маму»: осиротевший белый медвежонок вышел к людям на севере Красноярского края

Полина Долганова

Общество
«Ищет маму»: осиротевший белый медвежонок вышел к людям на севере Красноярского края
Фото: pixabay.com/ru

Маленький белый медвежонок, который предположительно осиротел, вышел к людям в поселке Диксон в Красноярском крае. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил директор местного парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

По его словам, «ухоженный» и «пока толстенький» медвежонок уже три дня сидит на одном месте и не отходит от излюбленной точки.

— Медвежонок ищет маму. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось, — написал директор на своей странице в социальной сети Facebook.

На видео, которым Горбань сопроводил текст публикации, видно, как малыш лежит среди камней на фоне жилых застроек.

В комментариях к посту директор парка уточнил, что сотрудники краевого зоопарка следят за развитием событий и готовы оказать свою помощь, однако решение о судьбе медведя принимает федеральный Росприроднадзор.

До этого стало известно, что в США усыпили самого старого белого медведя среди всех представителей вида в североамериканских зоопарках. Ему было 36 лет. Причиной для такого непростого решения послужило состояние здоровья животного.

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