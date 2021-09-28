Вице-президент КХЛ объяснил назначение Жамнова тренером национальной сборной

Фото: Пресс-служба ФХР / fhr.ru

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. По его словам, специалист уже давно работает со сборной и успел завоевать авторитет игроков.

— Это человек, которого знает хоккейный мир, и, я думаю, эти амбиции, которые у него есть, помогут ему достичь результатов, — отметил он в комментарии НСН.

Вице-президент отметил, что при формировании состава сборной возможно участие игроков как из НХЛ, так и из КХЛ. Обновленному тренерскому штабу за довольно короткое время предстоит создать единый сплоченный коллектив, который будет бороться за самые высокие места на крупных соревнованиях. Каменский добавил, что в России достаточно ведущих спортсменов, которые способны защитить звание олимпийских чемпионов.

28 сентября стало известно, что главным тренером сборной будет Алексей Жамнов. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщал, что готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине будет Олег Знарок.