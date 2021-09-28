Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вице-президент КХЛ объяснил назначение Жамнова тренером национальной сборной

Ирина Игнатенко

Спорт
Вице-президент КХЛ объяснил назначение Жамнова тренером национальной сборной
Фото: Пресс-служба ФХР / fhr.ru

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. По его словам, специалист уже давно работает со сборной и успел завоевать авторитет игроков.

— Это человек, которого знает хоккейный мир, и, я думаю, эти амбиции, которые у него есть, помогут ему достичь результатов, — отметил он в комментарии НСН.

Вице-президент отметил, что при формировании состава сборной возможно участие игроков как из НХЛ, так и из КХЛ. Обновленному тренерскому штабу за довольно короткое время предстоит создать единый сплоченный коллектив, который будет бороться за самые высокие места на крупных соревнованиях. Каменский добавил, что в России достаточно ведущих спортсменов, которые способны защитить звание олимпийских чемпионов.

28 сентября стало известно, что главным тренером сборной будет Алексей Жамнов. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщал, что готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине будет Олег Знарок.

Читайте также:
НазначенияТренерыХоккей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте