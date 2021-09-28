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Экспертный совет ФХР рекомендовал назначить тренером сборной России по хоккею Жамнова

Илья Ашуров

Спорт
Экспертный совет ФХР рекомендовал назначить тренером сборной России по хоккею Жамнова
Фото: Пресс-служба ФХР / fhr.ru

На заседании экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) было принято решение о рекомендации на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба ФХР.

Заседание состоялось 27 сентября. В нем приняли участие Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Каменскийи и сам Алексей Жамнов.

— После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова, — говорится в сообщении.

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что в тренерский штаб сборной в качестве консультантов также войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Они будут помогать в подготовке российской команды к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

24 сентября Третьяк сообщал, что на пост главного тренера хоккейной сборной назначен Олег Знарок, тренировавший команду с 2014 по 2018 год, а его консультантом будет Валерий Брагин — экс-тренер сборной и клуба КХЛ СКА.

Алексею Жамнову 50 лет. В 2018 году он возглавлял ХК «Спартак» и работал ассистентом в штабе национальной сборной на Олимпиаде в Пхенчхане.

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