Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

Полина Долганова

Спорт
Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Советский и латвийский специалист Олег Знарок назначен на пост главного тренера российской сборной по хоккею. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Консультантом нового тренера будет Валерий Брагин — экс-тренер сборной и клуба КХЛ СКА.

— Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал, — цитирует Третьяка ТАСС.

Знарок уже был тренером отечественной сборной с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в 2014 году, а также одержала победу на Олимпиаде в 2018-м.

В текущем году главного тренера поменяла не только российская хоккейная команда, но и сборная России по футболу.

26 июля в РФС сообщили, что Валерий Карпин подписал контракт и стал главным тренером отечественной сборной. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Читайте также:
ТренерыПекинХоккей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте