Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Советский и латвийский специалист Олег Знарок назначен на пост главного тренера российской сборной по хоккею. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Консультантом нового тренера будет Валерий Брагин — экс-тренер сборной и клуба КХЛ СКА.

— Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал, — цитирует Третьяка ТАСС.

Знарок уже был тренером отечественной сборной с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в 2014 году, а также одержала победу на Олимпиаде в 2018-м.

В текущем году главного тренера поменяла не только российская хоккейная команда, но и сборная России по футболу.

26 июля в РФС сообщили, что Валерий Карпин подписал контракт и стал главным тренером отечественной сборной. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.