«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за возможных заморозков

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных заморозков объявили в ночь на среду, 29 сентября, в Москве и области. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 23:00 28 сентября до 6:00 29 сентября из-за перехода температуры воздуха в отрицательные значения.

В свою очередь Главное управление МЧС России по региону предупредило о заморозках до минус трех градусов в Подмосковье ночью и утром 29 и 30 сентября.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала о погоде в последнюю неделю сентября. По ее словам, жителей Московского региона ожидает теплая погода с температурными показателями, превышающими климатическую норму.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Позднякова отметила, что в этот период не прогнозируется осадков, а в середине недели из-за облаков выглянет солнце. При этом особого тепла жители Москвы и области не ощутят, ведь антициклон, пришедший с севера, окажется холодным.