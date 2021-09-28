Автоэксперт оценил установку камер, измеряющих шум

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Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин оценил использование новых камер с микрофонами, которые будут измерять уровень шума от автомобилей и мотоциклов. По мнению эксперта, данная инициатива неплоха, но есть вопросы к технической составляющей оборудования.

—Вопрос в том, какова методика этих измерений. Чем и кем она утверждена? Сертифицированы ли эти комплексы измерения предельного допустимого уровня шума? — отметил он в комментарии РИАМО.

Виктор Травин уточнил, что необходимо проверить, подходит ли данная техника для использования в городах, исключить ложные срабатывания, например, когда штраф получает автомобиль, проезжающий рядом с шумным мотоциклом.

28 сентября в ЦОДД сообщили о тестировании в столице новой камеры, измеряющей шум от автомобилей и мотоциклов. Камера фиксируют не только звук, но также снимают фото и видео.