Сергей Собянин присвоил статус технопарка двум предприятиям «Ростеха»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Статус технопарка получили НИИ резиновых и полимерных изделий и Институт электронных управляющих машин имени Брука. Соответсвующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 сентября.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что оба предприятия входят в состав ГК «Ростех».

АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий», расположенный по улице Краснобогатырской, 42, строение 1, занимается разработкой эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров. Оно выпускает шины для космической отрасли, авиации, вертолетостроения и медицины. На предприятии трудятся почти 250 человек.

ПАО «Институт электронных управляющих машин имени Брука» располагается на юго-западе столицы по адресу улица Вавилова, 24. Предприятие проводит исследования, разработку и внедрение отечественных вычислительных блоков, микропроцессоров, систем и управляющих комплексов, информационно-вычислительных сетей и средств управления процессами, которые обеспечивают высокий уровень технологической и информационной безопасности в стратегически важных отраслях.

Численность сотрудников организации превышает 400 человек.

В настоящее время в столице создано 45 технопарков, в составе которых работают более двух тысяч компаний В нихсоздано более 67 тысяч рабочих мест. Статус технопарка дает льготы по налогам на прибыль, землю и имущество, а также позволяет снизить ставку арендной платы за землю. Эти льготы уменьшают налоговую нагрузку технопарков по региональным налогам до 25 процентов.

С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных технопарков составил около 54 миллиардов руб. На 1 рубль налоговых льгот приходится более 8 рублей частных инвестиций.

На прошлой неделе Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ).