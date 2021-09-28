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«Опереться не на что»: бывший муж Бородиной обратился к психологу после развода

Дарья Чентаева

Общество
«Опереться не на что»: бывший муж Бородиной обратился к психологу после развода
Фото: instagram/zimamoscow

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова крайне удивил фанатов пары, так как многие воспринимали их союз как идеальный. В настоящий момент популярная ведущая наслаждается одиночеством. А вот ее бывший возлюбленный стремительно теряет свою популярность.

В своем блоге Омаров запустил новое шоу. В одном из выпусков он обратился к психологу и поделился с ним своими переживаниями. Видео привлекло внимание подписчиков. По их мнению, блогер был очень искренним. Одна из зрительниц написала, что он выглядит сломленным. Вот только сам Омаров это опроверг.

— Я не сломлен. Просто опереться не на что. Я ищу выходы из ситуации. Сломленный человек их не ищет, — отметил блогер.

Стоит отметить, что Бородина не препятствует общению Омарова с детьми. На днях бизнесмен провел целый день вместе с сыном от первого брака, дочерью Теоной и падчерицей Марусей. Блогер поделился, что чувствует себя по-настоящему счастливым только рядом со своими детьми, передает Starhit.

Бородина в августе развелась с Курбаном Омаровым после шести лет брака, у них есть общая дочь Теона.

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