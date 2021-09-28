Вирусолог объяснил, от чего зависит продолжительность пандемии коронавируса

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Длительность пандемии будет зависеть напрямую от того, как быстро люди будут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции: это имеет решающее значение. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По словам специалиста, пока большая часть россиян не привьется, не стоит делать выводы о продолжительности пандемии.

— Нужно провакцинировать как минимум 80 процентов населения России, а лучше — всего мира. Тогда можно будет строить какие-то прогнозы относительно того, как долго с нами будет коронавирус, — пояснил он в комментарии ОСН.

Специалист отметил, что в настоящее время еще удается обогнать развитие вируса, так как вакцины защищают от новых штаммов. Но темпы вакцинации начали снижаться, потому необходимо срочно их поднять, чтобы не допустить новой волны заболевания.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».