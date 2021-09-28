Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог объяснил, от чего зависит продолжительность пандемии коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог объяснил, от чего зависит продолжительность пандемии коронавируса
Фото: Pixabay

Длительность пандемии будет зависеть напрямую от того, как быстро люди будут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции: это имеет решающее значение. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По словам специалиста, пока большая часть россиян не привьется, не стоит делать выводы о продолжительности пандемии.

— Нужно провакцинировать как минимум 80 процентов населения России, а лучше — всего мира. Тогда можно будет строить какие-то прогнозы относительно того, как долго с нами будет коронавирус, — пояснил он в комментарии ОСН.

Специалист отметил, что в настоящее время еще удается обогнать развитие вируса, так как вакцины защищают от новых штаммов. Но темпы вакцинации начали снижаться, потому необходимо срочно их поднять, чтобы не допустить новой волны заболевания.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

КоронавируспандемияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте