Сергей Собянин: Более 13 миллионов туристов посетили Москву за первые полгода 2021-го

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За первые шесть месяцев 2021 года столицу посетили более 13 миллионов туристов и экскурсантов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с представителями столичной гостиничной отрасли, которых он поздравил с прошедшим Днем туризма.

— Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное — дает работу тысячам жителей нашего города, — приводит слова столичного главы агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин выразил представителям гостиничной отрасли благодарность за предоставление мест проживания врачам, находившимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что из-за пандемии часть гостиниц закрылась, а заполняемость остальных упала примерно до 40 процентов. Однако в этом году ситуация исправляется — в большей степени за счет внутреннего туризма.

По словам мэра, город продолжит оказывать содействие развитию гостиничной отрасли. Он добавил, что в этом году в столице появится 13 новых гостиниц.

В понедельник, 27 сентября, в Москве отметили Всемирный день туризма. Даже во время пандемии в столицу едут люди из других регионов и стран. Это позволяет не терять доходы и развиваться.