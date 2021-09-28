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Диетолог рассказала, какие продукты помогут справиться с головной болью

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, какие продукты помогут справиться с головной болью
Фото: pixabay/cattalin

Американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала, что существуют продукты, которые помогают бороться с головной болью.

При приступах мигрени необходимо употреблять в пищу продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами: рыбу (сардины, анчоусы, лосось, скумбрию) и грецкие орехи. Последние также содержат магний, способствующий снижению частоты и интенсивности головной боли. Включать рыбу и орехи в меню стоит 2-3 раза в неделю, передает издание «Царьград».

Специалисты отмечают, что при продолжительных и сильных головных болях диета не поможет, необходимо обратиться за консультацией к специалистам, которые проведут обследование и подберут правильное лечение.

До этого диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые негативно влияют на продолжительность жизни. Так, серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто употребляет большое количество соли и сахара.

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