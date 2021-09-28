Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, сокращающие жизнь

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Наибольшее влияние на организм человека оказывают сахар и соль. Употребление продуктов с высоким содержанием этих веществ может привести к серьезным заболеваниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, сахар является «убийцей номер один». Избыточное употребление этого элемента питания может вызвать сахарный диабет, а также привести к ожирению и повышенному уровню холестерина.

В свою очередь употребление большого количества соли может стать причиной нарушения метаболических процессов в организме. Порой избыточное потребление соли остается для человека даже не замеченным.

— Мы сейчас едим слишком много соли: многие продукты содержат ее в скрытом виде. При этом нам не кажется, что ее слишком много: рецепторы у людей сейчас притупились, — рассказала диетолог.

Диетолог отметила, что частой преградой на пути к здоровому питанию является фастфуд. Заходить в рестораны быстрого питания следует лишь в ситуации отсутствия иного выбора.

Более подробные рекомендации Елены Соломатиной читайте в материале «ВМ».