Горячая линия программы реновации в 2021 году приняла более 13 тысяч заявок

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С начала года сотрудники единого контактного центра стройкомплекса столицы ответили более чем на 13 тысяч обращений от участников программы реновации. Как правило, жители столицы хотят узнать о сроках переселения в новые дома и условиях покупки дополнительных квадратных метров. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Как показывает статистика, наиболее часто задаваемые вопросы касались сроков переселения и приобретения дополнительных квадратных метров жилья. Следующими по популярности запросами стали работа Фонда реновации и подбор стартовых площадок, — отметил Сергей Левкин.

Единый контактный центр был организован по поручению Сергея Собянина в марте 2017 года. По горячей линии можно получить ответы на интересующие вопросы, которые относятся к стройкомплексу. Также о зданиях капитального строительства, о получении разрешительных документов, о реализации программы реновации.

Обратиться с интересующим вопросом можно по телефону +7 (499) 401-01-01, электронной почте help@str.mos.ru, через портал стройкомплекса и сервис «Кабинет застройщика». Обращения принимают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в районе Зюзино. Он отметил, что речь идет о домах, построенных на улице Каховке, 23, корпус 5, и Малой Юшуньской, 10, корпус 2.