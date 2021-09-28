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Собянин выплатит призовые московским спортсменам — победителям Паралимпиады в Токио

Дарья Чентаева

Общество
Собянин выплатит призовые московским спортсменам — победителям Паралимпиады в Токио
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому произведут премиальные выплаты столичным спортсменам — победителям и призерам Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

— Правительство Москвы приняло решение об осуществлении единовременных выплат московским спортсменам — победителям и призерам Паралимпийских игр в Токио. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — сообщается в материале.

Размер выплат будет распределен следующим образом: четыре миллиона рублей — паралимпийским чемпионам, два с половиной миллиона рублей — серебряным призерам, 1,7 миллиона рублей — бронзовым призерам.

Тренеров, которые готовили спортсменов, также вознаградят. Им выплатят 50 процентов от указанных сумм, сообщает агентство городских новостей «Москва».

XVI Паралимпийские летние игры состоялись в Токио в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них участвовали около четырех с половиной тысяч человек из 170 стран. Спортсмены сражались за победу в 22 дисциплинах.

Нашу страну на Играх представляли 243 спортсмена, из них 46 — жители столицы, которые внесли большой вклад в успешное выступление российской сборной. По итогам соревнований сборная Паралимпийского комитета России заняла четвертое место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

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