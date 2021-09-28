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«Обожаю тебя»: Бледанс поддержала Королеву после признаний о дочери

Дарья Чентаева

Общество
«Обожаю тебя»: Бледанс поддержала Королеву после признаний о дочери
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Эвелина Бледанс на своей странице в Instagram поддержала певицу Наташу Королеву в ситуации с ее внебрачной дочерью, о которой стало известно недавно в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.

По словам Эвелины Бледанс, эта подробность вызвала большой интерес у поклонников Королевой.

— Ну разве женщина не имеет права распоряжаться своими яйцеклетками? И спонтанный поступок — подарить близкому другу — разве предосудительно? Обожаю тебя, Наташка, за твой легкий нрав и нестандартное мышление. Какая же ты яркая и непредсказуемая! — поделилась своим мнением с подписчиками актриса.

Ранее Наташа Королева шокировала мужа и своих поклонников неожиданным заявлением: у российской певицы есть внебрачная двухлетняя дочь. В подтверждение своих слов она показала фотографии с маленькой девочкой. Ее муж Сергей Глушко также впервые узнал об этом в эфире программы. Сначала он сильно удивился, но потом сообщил, что в их семье появился «еще один праздник».

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