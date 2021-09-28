«Обожаю тебя»: Бледанс поддержала Королеву после признаний о дочери
Актриса Эвелина Бледанс на своей странице в Instagram поддержала певицу Наташу Королеву в ситуации с ее внебрачной дочерью, о которой стало известно недавно в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.
По словам Эвелины Бледанс, эта подробность вызвала большой интерес у поклонников Королевой.
— Ну разве женщина не имеет права распоряжаться своими яйцеклетками? И спонтанный поступок — подарить близкому другу — разве предосудительно? Обожаю тебя, Наташка, за твой легкий нрав и нестандартное мышление. Какая же ты яркая и непредсказуемая! — поделилась своим мнением с подписчиками актриса.
Ранее Наташа Королева шокировала мужа и своих поклонников неожиданным заявлением: у российской певицы есть внебрачная двухлетняя дочь. В подтверждение своих слов она показала фотографии с маленькой девочкой. Ее муж Сергей Глушко также впервые узнал об этом в эфире программы. Сначала он сильно удивился, но потом сообщил, что в их семье появился «еще один праздник».