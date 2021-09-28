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Гастрофестиваль «Золотой кабачок» проведут в Клину

Ирина Игнатенко

Общество
Гастрофестиваль «Золотой кабачок» проведут в Клину
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Гастрофестиваль «Золотой кабачок» пройдет в Клину 2 октября, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В этом году мероприятие в Сестрорецком парке пройдет в новом формате — гастропутешествие. Гости праздника смогут попробовать различные популярные в разных странах мира блюда из кабачков: оладьи, рататуй, тортилью, ризотто и многие другие.

Кроме того, гостей ожидают кулинарно-географические викторины. За правильные ответы на вопросы они будут получать фишки, их можно будет обменять на любое блюдо.

Также организаторы подготовили концертную программу, различные тематические игры и мастер-классы. В конце вечера состоится конкурс на самые тяжелые овощи. За всю историю фестиваля самый большой кабачок весил 15 килограммов, а тыква — 40.

До этого сообщалось, что с 29 сентября по 3 октября в Экспоцентре состоится выставка-ярмарка «Жар-птица». Гости смогут приобрести различные товары и принять участие в многочисленных мастер-классах.

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