Школу на 825 мест построят на территории центра «Сколково»
На территории инновационного центра «Сколково» построят за счет инвестора школу на 825 мест. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, инновационная общеобразовательная школа создаст порядка 150 рабочих мест.
— Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объем частных инвестиций составит не менее 2 млрд рублей, — отметил Ефимов.
Он пояснил, что инвестор построит объект и оснастить его оборудованием.
Школа станет важной частью инфраструктуры запада Москвы, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, общая площадь школы составит 13 тысяч квадратных метров.
— Надеемся, новая школа гармонично впишется в образовательный контур «Сколково», который позволяет реализовать нестандартные образовательные практики и новые подходы к поиску талантов, — добавил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
Инвесторы могли изучить проект школы в течение 45 дней. Итоговое соглашение город заключил с инициатором проекта АНО «Центр развития результативного образования».
При этом учредитель центра Андрей Комаров поблагодарил столичные власти и фонду «Сколково» за партнерство.
До этого мэр столицы Сергей Собянин одобрил ряд проектов создания рабочих мест за пределами ТТК. В рамках проектов инвесторы построят промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу. Их общая площадь превысит 340 тысяч квадратных метров. Благодаря этому город получит более 19,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов превысят 25 миллиардов рублей.