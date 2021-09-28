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Школу на 825 мест построят на территории центра «Сколково»

Анастасия Волоснова

Город
Школу на 825 мест построят на территории центра «Сколково»
Фото:Пресс-служба ДИиПП

На территории инновационного центра «Сколково» построят за счет инвестора школу на 825 мест. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инновационная общеобразовательная школа создаст порядка 150 рабочих мест.

— Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объем частных инвестиций составит не менее 2 млрд рублей, — отметил Ефимов.

Он пояснил, что инвестор построит объект и оснастить его оборудованием.

Школа станет важной частью инфраструктуры запада Москвы, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, общая площадь школы составит 13 тысяч квадратных метров.

— Надеемся, новая школа гармонично впишется в образовательный контур «Сколково», который позволяет реализовать нестандартные образовательные практики и новые подходы к поиску талантов, — добавил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Инвесторы могли изучить проект школы в течение 45 дней. Итоговое соглашение город заключил с инициатором проекта АНО «Центр развития результативного образования».

При этом учредитель центра Андрей Комаров поблагодарил столичные власти и фонду «Сколково» за партнерство.

До этого мэр столицы Сергей Собянин одобрил ряд проектов создания рабочих мест за пределами ТТК. В рамках проектов инвесторы построят промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу. Их общая площадь превысит 340 тысяч квадратных метров. Благодаря этому город получит более 19,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов превысят 25 миллиардов рублей.

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