«Идеи французской революции»: эксперты объяснили, кто такие «зеленые» на самом деле

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На парламентских выборах в ФРГ партия «Зеленые» набрала почти 15 процентов и стала третьей по числу голосов. Партия определила два основных вектора для работы: экология и защита прав трансгендеров.

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива», и политолог Александр Рар рассказали о том, чем отличаются российские «зеленые» от немецких и как партия в Германии планирует реализовать свои идеи.

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Кто такие зеленые

— Мы озабочены экологией и ставим это во главу угла. Мы выступаем за сохранение природы, за умеренное потребление, за сохранение природных богатств. Но мы понимаем, что живем в консервативной стране. Поэтому то, что «заходит» в Германии, не «заходит» у нас. Во всяком случае пока. За коллег мы радуемся. Тренд на «зеленую» политику набирает обороты. Сейчас в Финляндии развиваются «зеленые», и «зеленая» повестка сильно покажет себя и в нашей стране. Люди озабочены вопросами сохранения природы, — считает председатель российской партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.

Александр Рар, подчеркивает, что в Германии «Зеленые» — это одна из системообразующих партий. Она была в правительстве с 1998 по 2005 год и сейчас снова возвращается.

— Сейчас она вернется в правительство на 4 года. Партия организована и фактически исповедует идеологию постмодернизма. Она была драйвером в утверждении прав меньшинств, инициатором зеленой революции, которая сейчас находит на Германию. Партия преклоняется перед Америкой и планирует завоевать все властные структуры в Германии, — рассказывает Александр Рар.

Также Александр Рар подчеркивает, что партия немецких «зеленых» хочет распространить либеральные ценности по всему миру, а ее участники считают себя продолжателями идей французской революции.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали результаты выборов в ФРГ.