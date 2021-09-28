Вулканолог назвал главную опасность после извержения вулкана на Канарах

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах практически завершено, теперь главная опасность состоит в том, что ядовитые вещества будут испаряться. Это негативное воздействие будет довольно продолжительным. Об этом «360» сообщил вулканолог Иван Махоткин.

— Именно это испарение будет дольше и опаснее, чем само извержение. Потому что оно может накрыть всю Европу этим газом, фтором, серой, — отметил он.

Эксперт отметил, что в ближайшее время могут происходить небольшие выпады, но опасаться новых сильных извержений не стоит. В среднем, извержение подобного вулкана длится от 7 до 10 дней. Также ничего страшного не произойдет, если лава дойдет до океана.

Ранее стало известно, что вулкан Кумбре-Вьеха проснулся на Канарских островах. Лава повредила несколько жилых зданий, постройки и залила поля. Остров Пальма был объявлен зоной катастрофы. Для ликвидации последствий извержения создана специальная комиссия. Разрушенные здания планируют восстановить. Также будет оказана адресная помощь местных жителям, потерявшим жилье.