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«Увидели, забыли — личное»: Кадони показал подписчикам свою новую девушку

Лала Манушакян

Общество
«Увидели, забыли — личное»: Кадони показал подписчикам свою новую девушку
Фото: Instagram/domkadoni

Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони опубликовал в Instagram кадр со своей новой возлюбленной.

Он решил провести свой отпуск в Турции и поделился с фолловерами кадрами с отдыха. Сначала он показал два бокала с шампанским, которые стоят рядом с бассейном. Так телеведущий намекнул, что отдыхает не один.

«Увидели, забыли — личное»: Кадони показал подписчикам свою новую девушкуФото: instagram/domkadoni

Затем Кадони показал свои апартаменты. На кадрах виден просторный номер с большой кроватью и телевизором.

В последующем в сторис телеведущий все же показал свою возлюбленную. Она сидела напротив него с опущенной головой. Девушка была одета в голубую блузку и белые брюки.

«Увидели, забыли — личное»: Кадони показал подписчикам свою новую девушкуФото: instagram/domkadoni

Влад Кадони предупредил, что не будет часто показывать свою девушку в соцсетях, а также добавил, что фолловеры не смогут найти ее в Сети, так как аккаунтов у нее там нет.

— Не найдете, не подписан... Неактивна в «Инсте». Просто увидели, забыли — личное, — прокомментировал ведущий.

Ранее Влад Кадони сообщил в сторис у участницы «Дома-2» Алены Рапунцель, что не любит, когда девушки первые проявляют инициативу.

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