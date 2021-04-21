«Всегда выбираю сам»: Влад Кадони рассказал о знакомстве с девушками

Фото: instagram.com/domkadoni

Участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Алена Рапунцель опубликовала сторис, в котором запечатлен небольшой разговор с ведущим проекта Владом Кадони.

Девушка попыталась разговорить ведущего на тему личной жизни. Для начала она спросила у Влада, свободен ли он. Ведущий ответил утвердительно. Затем Рапунцель поинтересовалась: «А можно тебе в директ писать по поводу знакомства? С тобой очень многие хотят познакомиться».

Однако Кадони ответил отказом, уточнив, что не любит, когда девушки сами проявляют инициативу.

— Алена, я всегда выбираю сам, — заявил телеведущий на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Алены.

Фото: Instagram / Алена Рапунцель

Напомним, 2 апреля телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске шоу «Дом-2» в своем эфире. Проект получил название «Дом-2. Новая любовь». Формат реалити-проекта будет таким же, каким был на канале ТНТ, на котором почти 16 лет выходило это шоу. Влад Кадони согласился быть одним из ведущих проекта.

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