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Рядовой пропал в лесу во время военных учений под Екатеринбургом

Виктория Сикерина

Происшествия
Рядовой пропал в лесу во время военных учений под Екатеринбургом
Фото: Telegram-канал / РЕН ТВ Новости

Рядовой Иван Катлинский пропал в лесу во время военных учений рядом с воинской частью в Свердловской области. Об этом стало известно во вторник, 28 сентября.

После инцидента в десяти километрах от места нахождения отряда было найдено огнестрельное оружие без боевых патронов, принадлежавшее пропавшему. По предварительным данным, Иван Катлинский сбился с маршрута патрулирования и заблудился.

Также сообщается, что до происшествия рядовой отпросился у старшего по званию, чтобы отойти в палатку. После этого его никто не видел.

В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия и выясняет причины и обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».

Другой инцидент с участием военных произошел в воскресенье, 26 сентября, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на правом берегу реки Евфрат. Здесь десантники ВС США при десантировании во время контртеррористической операции в селении Эш-Шахиль открыли огонь по постройкам и жилым домам. Из-за этого погибли три мирных жителя.

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