Диетолог назвала продукты, снижающие уровень сахара в крови

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы снизить количество сахара в крови.

Так, необходимо чаще есть рыбу, так как омега-3 кислоты стимулируют выработку гормона адипонектина, повышающего чувствительность клеток к инсулину.

— Если есть предрасположенность к диабету, то стоит употреблять жирную рыбу: семгу, палтус, тунец, — подчеркнула специалист в комментарии Nation news.

Также снизить уровень сахара помогает употребление овощей и зелени.

Но, по словам эксперта, мало добавить в рацион полезные продукты. Необходимо исключить продукты, повышающие уровень сахара. Стоит в разы снизить потребление простых углеводов, которые содержатся в кашах быстрого приготовления, печенье и хлебе.

До этого диетолог Кэтрин Брукинг рассказала, какие продукты помогут справиться с головной болью. При мигренях стоит включить в рацион рыбу и грецкие орехи.