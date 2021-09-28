Жительница Тюмени получила пять лет колонии за продажу ребенка в сексуальное рабство

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Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Татьяну Карпикову, которую обвиняли в продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за миллион рублей. Об этом во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Приговором Тимирязевского районного суда города Москвы от 28 сентября Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в зависимости от обвиняемой». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заключили в пресс-службе суда.

В конце 2020 года Татьяна Карпикова, находясь в Тюмени, разместила в интернете информацию о продаже своего ребенка за миллион рублей.

— С целью совершения сделки по продаже своей малолетней дочери 2007 года рождения и извлечения для себя материальной выгоды на одном из сайтов в сети Интернет вступила в переписку с потенциальными покупателями. В ходе диалога она договорилась о продаже дочери за один миллион рублей, — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

После этого 28 декабря 2020 года злоумышленница вместе с дочерью приехала в Москву. Поселившись в гостинице, которая находилась на Коровинском шоссе, горе-мать стала ждать встречи.

— Там женщина передала малолетнюю покупателю, действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия, получив за ребенка деньги в сумме одного миллиона рублей. После этого женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов, — заключили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Карпикова пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения.

В конце сентября суд приговорил трех человек к лишению свободы за похищение несовершеннолетних и использование их рабского труда на востоке Москвы.

Фигурантами дела стали Беибарыс Беков, Рамз Истамов и Мухамеджан Муздыбаев. Установлено, что 22 мая 2019 года мужчины в магазине на Щелковском шоссе применили насилие в отношение троих 16-летних подростков, которые зашли за покупками.

Мужчины насильно усадили потерпевших в автомобиль, перевезли их к одному из домов на Щелковском шоссе и, угрожая расправой, заставили ребят выполнять работы по погрузке грунта.