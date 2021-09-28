«Экзоскелет» Дома связи на Новом Арбате покрасят в цвет «белый металлик»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект реконструкции Дома связи, расположенного на Новом Арбате, дом 2. Металлические конструкции на фасаде здания оформят в монохромном цвете. Изначально планировалось, что здание покрасят в медный. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— В прошлом году архсовет Москвы одобрил реконструкцию Дома связи под гостиницу. Тогда было решено «одеть» здание в медный «экзоскелет». После ряда обсуждений с авторами проекта пришли к выводу, что гармоничнее будет смотреться более нейтральный оттенок. Цвет металлических конструкций в итоге заменили с медного на «белый металлик», — отметил главный архитектор Москвы.

Отмечается, что в августе прошлого года проект согласовали на онлайн-заседании архсовета. Проект выполнен архитектурным бюро ТПО «Резерв». Департамент культурного наследия столицы одобрил ремонтные работы.

Так, остекленные фасады покроют каркасом из алюминиевых конструкций, которые создадут диагональный геометрический рисунок, похожий на экзоскелет.

С третьего по девятый этаж в гостинице расположатся около 250 номеров. Общая площадь гостиничного комплекса составит около 13 тысяч квадратных метров. На первом этаже организуют пространства под общественную и коммерческую функции, на втором — конференц-залы с трансформируемыми перегородками на 290 мест. На самом верху гостиницы для постояльцев создадут ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. В здании будет доступна автоматизированная подземная парковка.

Входные группы в здание расположатся со стороны Нового Арбата, Никитского бульвара и Мерзляковского переулка, рядом с которым сохранят арочное пространство.