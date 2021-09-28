Создан перечень нежилой недвижимости в Москве на 2022 год, облагаемой налогом

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Стал известен предварительный перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2022 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Окончательный перечень будет сформирован правительством Москвы до 30 ноября 2021 года. Об этом сообщает министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

В опубликованный список включены торговые и офисные помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Список опубликован с целью заранее оповестить владельцев о соответствии принадлежащей им недвижимости критериям налогообложения от кадастровой стоимости, чтобы они смогли скорректировать эти сведения, если они уже не актуальны.

— В предварительном перечне — около 38 тысяч объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 99,2 миллиона квадратных метров. По сравнению с 2021 годом число объектов в перечне выросло на 4 процента — в основном за счет увеличения числа нежилых помещений и зданий, признанных торгово-офисными по результатам обследований, проведенных Госинспекцией по недвижимости, — отметил Кирилл Пуртов.

Согласно закону Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» в предварительный перечень входят объекты, которые соответствуют одному из условий:

— нежилое здание расположено на земельном участке с видом разрешенного использования, включающим размещение торговли, офисов, бытового обслуживания или общественного питания;

— нежилое здание площадью свыше 1 тысячи квадратных метров либо нежилое помещение в жилом доме, где используется не менее чем на 20 процентов общей площади для торговли, офисов, бытового обслуживания или общественного питания согласно акту Госинспекции по недвижимости;

— нежилое здание или помещение, расположенное на пешеходных зонах, где используется не менее чем на 20 процентов общей площади для размещения торговли, офисов, бытового обслуживания или общественного питания.

Ранее сообщалось, что после реорганизации участка бывшей промзоны Кунцево появится свыше 4,5 тысячи новых рабочих мест.