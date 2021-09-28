Врач назвала неявный симптом высокого уровня холестерина в крови

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Повышенный уровень холестерина приводит к развитиюразличных заболеваний, отмечают врачи, поэтому важно контролировать его количество в крови.

По словам экспертов, повышение холестерина не сопровождается никакими симптомами, об этом можно узнать, сдав общий анализ крови. Также существует признак, предупреждающий о возможной проблеме — возникновение белого кольца вокруг радужной оболочки глаза. Оно может образоваться либо из-за биологического старения, либо из-за переизбытка твердого кристаллического вещества в организме.

Постоянный контроль уровня холестерина позволяет снизить риск большого числа сердечно-сосудистых заболеваний, передает Newinform.

Высокий уровень холестерина приводит к закупорке артерий, вследствие чего человека могут настигнуть сердечный приступ

До этого врач-невролог Татьяна Вон назвала главные опасности высокого уровня холестерина в крови. По ее словам, сильно ухудшается состояние сосудов, возникают постоянные головные боли. Врач призвала людей чаще проверять показатели крови и проходить необходимые обследования.