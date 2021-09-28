Невролог перечислила главные опасности высокого уровня холестерина в крови

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Врачи все чаще слышат жалобы на постоянные головные боли от пациентов с высоким уровнем холестерина. О главных опасностях для здоровья у пациентов с такими показателями рассказала врач-невролог Татьяна Вон.

— Холестерин, как паровоз, собирает молекулы липопротеинов низкой плотности и откладывается на внутренние стенки сосудов. Называется это стеноз и поражает сосуды сначала сердца, аорты, потом – сосуды головного мозга, чаще всего это сонные артерии, — поделилась Вон в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

В самом начале стеноз отображается на работе головного мозга, потому что снабжение кровью одного из главных органов происходит при помощи сосудов. Если закупоривается один, то нарушается весь кровоток. Поэтому у многих пациентов ухудшается память.

Татьяна Вон призывает людей следить за своими показателями крови. Раз в год нужно сдавать биохимический анализ крови, так как с возрастом обмен веществ ухудшается.

Продукты с высоким содержанием соли и сахара могут стать причиной различных заболеваний. Кроме того, человеку лучше минимизировать употребление фастфуда, некачественных полуфабрикатов и любых продуктов, содержащих трансжиры. Об этом «Вечерней Москве рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.