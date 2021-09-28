США депортировали в Россию обвиняемого в киберпреступлениях Алексея Буркова

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Сотрудники МВД РФ и Интерпола в столичном аэропорту Шереметьево задержали россиянина Алексея Буркова, которого депортировали из США за киберпреступления. Об этом во вторник, 28 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гражданина России обвинили в изготовлении и распространении поддельных банковских карт и торговле личными данными клиентов.

По версии следствия, злоумышленник совершал такие действия с 2008 по 2015 годы. Однако в 2017 году против Алексея Буркова возбудили уголовные дела. После этого он был объявлен в розыск.

— В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы, — отметила Ирина Волк.

Видео: Пресс-служба МВД России

Также она подчеркнула, что недавно США решили депортировать россиянина. После прибытия в Москву его задержали сотрудники правоохранительных органов, заключили в «МВД Медиа».

В субботу, 25 сентября, в пресс-службе СК РФ рассказали, что силовики задержали двух боевиков, которые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году совершили ряд нападений на поселения в Дагестане.