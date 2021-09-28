Мошенники подделали подпись певицы Герзмавы и потребовали у нее 5 миллионов рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская оперная певица Хибла Герзмава стала жертвой мошенников. Злоумышленники подделали ее подпись и пытались взыскать с певицы несуществующий заем. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники.

В мае 2021 года преступник направился в Останкинский районный суд Москвы и предоставил юридический документ. В нем указывается, что Хибла Герзмава якобы одолжила у злоумышленника 70 000 долларов, или 5 000 000 рублей. При этом, по данным телеканала, понесла ущерб в размере миллиона рублей.

Позже стало известно, что Герзмава не подписывала никаких документов, а ее подпись подделали. Предположительно, это сделал один из родственников преступника.

В данный момент возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

Ранее Хибла Герзмава поделилась в соцсетях своей историей заболевания коронавирусом. По словам певицы, она соблюдала все ограничительные меры, однако все равно подхватила вирус. Герзмава рассказала, что ее болезнь протекала в тяжелой форме. Она призвала граждан быть более ответственными и не нарушать мер предосторожности.