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«Бла-бла-бла»: Грета Тунберг ответила на обещания мировых лидеров в сфере климата

Анастасия Волоснова

В мире
«Бла-бла-бла»: Грета Тунберг ответила на обещания мировых лидеров в сфере климата
Фото: European Union 2020 EP

Экоактивистка Грета Тунберг считает обещания мировых лидеров касаемо решения проблем климатического кризиса пустыми. Об этом она рассказала во время выступления на молодежном экологическом саммите Youth4Climate в Италии.

Лидеры США и европейских стран сообщали, что планируют достичь углеродной нейтральности к середине XXI века.

— Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла... Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях, — отметила Тунберг.

По ее словам, подход мировых лидеров к решению проблем климата — это «преднамеренное бездействие». Она подчеркнула, что главы государств предают будущее поколение, пишет Guardian.

Грета Тунберг ранее вошла в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года. Также представители белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали номинантами на премию.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается выдающимся личностям с 1901 года.

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