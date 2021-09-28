Синоптики заявили, что бабье лето в Москве начнется с туманов и заморозков

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бабье лето в столице начнется с туманов и заморозков. Об этом сообщает портал «Метеоновости» со ссылкой на синоптиков.

В условиях антициклональной погоды предстоящей ночью Московский регион ждет похолодание. Температура может понизиться до 0 — плюс 2 градусов, а в Московской области ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов. Туманы накроют столицу в 03:00–04:00 среды, 29 сентября, и продержатся до 10:00–11:00.

Отмечается, что в течение недели жителей столицы порадует сухая и солнечная погода с прохладным фоном по утрам, сообщают «Метеоновости».

— С некоторой натяжкой можно назвать «старым бабьим летом», оно сохранится в столичном регионе как минимум до начала следующей недели, — заявили метеорологи.

Из-за похолодания в Москве в ночь с 28 на 29 сентября водителей просят быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим. Из-за заморозков возможны ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дорог и на улицах.