Ночью в столице похолодает до нуля градусов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве в ночь с 28 на 29 сентября температура воздуха местами опустится до нуля. Водителей просят быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Из-за заморозков возможно ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дорог и на улицах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 28 сентября, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и регионе.

Главное управление МЧС России по области также предупредило о заморозках в Подмосковье. Температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

26 сентября специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» заявила, что москвичей ждет теплая погода в последнюю неделю сентября. Как отметила эксперт, в этот период не прогнозируется осадков, а в середине недели из-за облаков выглянет солнце. Также она уточнила, что тепло в Москву вернется, но температура будет соответствовать климатической норме конца сентября.