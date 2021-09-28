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Прощание с Кириллом Разлоговым проведут в Центральном доме кинематографистов РФ

Анастасия Волоснова

Общество
Прощание с Кириллом Разлоговым проведут в Центральном доме кинематографистов РФ
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Прощание с президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России Кириллом Разлоговым пройдет 30 сентября. Об этом рассказали во вторник, 28 сентября, в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Прощальное мероприятие состоится в Центральном доме кинематографистов России, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кирилл Разлогов умер в возрасте 75 лет. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила его дочь Анастасия.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Разлогова. Газета поделилась воспоминаниями о киноведе.

Кирилл Разлогов родился 6 мая 1946 года. За свой вклад в развитие российской культуры в 1996 году он удостоился звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». В июле 2012 года Разлогов был награжден французским орденом Искусств и Литературы (степень кавалера).

Долгое время он вел программу «Культ кино» на телеканале «Культура». За свою жизнь киновед написал 14 книг и около 600 научных работ.

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