«Вот это преображение»: похудевшая Пегова удивила поклонников своей фигурой

Фото: Instagram/pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась в своем Instagram публикацией, где показала поклонникам стройную фигуру, которой смогла добиться благодаря спорту и здоровому питанию.

На фотографии Пегова запечатлена в прыжке, находясь на беговой дорожке у себя дома. На снимке она предстала в черном спортивном костюме.

— Счастлива от того, что в сентябре есть свободное время! Можно заняться своим телом и питанием! — добавила актриса.

Поклонники восхитились фигурой Ирины Пеговой и сделали актрисе множество комплиментов под публикацией: «Какие ножки у вас стройные»; «Умничка, так держать!»; «Какая у вас обалденная фигура»; «Вот это преображение».

Ранее певица со своей 15-летней дочерью возложила цветы к памятнику Александра Пушкина в день рождения поэта. Фото с этого дня Ирина Пегова опубликовала в своей соцсети. Подписчики были в восторге от образа дочери и матери.