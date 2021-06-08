«Красавицы необыкновенные»: Пегова опубликовала снимки с дочерью

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова вместе с 15-летней дочерью Татьяной возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в день рождения поэта. Артистка и наследница посетили Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь, где похоронен писатель.

Для посещения стелы Пегова и ее дочь выбрали легкие кантри-платья с пышными рукавами и русские платки. Фото с места актриса выложила на своей странице в соцсети Instagram.

— Возложили цветочки к месту, где покоится Александр Сергеевич! Великий! — подписала снимки знаменитость.

Подписчики оценили фото и написали множество комплиментов Пеговой и ее дочери.

«Девочки в платочках — милые русские красавицы!»; «Как так научиться платок повязывать?! Как вам к лицу!»; «Красавицы необыкновенные», — прокомментировали кадры фолловеры.

Напомним, что Ирина Пегова состояла в браке с актером Дмитрием Орловым, от которого и родила дочь Татьяну. В 2011 году супруги развелись.

Ранее Пегова опубликовала фото со съемочной площадки.

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