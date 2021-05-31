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«Настоящая русская красавица»: Пегова опубликовала фото со съемочной площадки
Фото: instagram.com/irinapegova.unofficial

«Настоящая русская красавица»: Пегова опубликовала фото со съемочной площадки

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Пегова поделилась на своей странице в соцсети Instagram снимками со съемочной площадки. В настоящий момент она занята в новом фильме.

Судя по всему, знаменитость играет женщину волевую, деловую, но при этом модницу. Сидя за рулем автомобиля «ГАЗ-69», Пегова предстала в кадре с элегантно собранными волосами, облаченной в классическую черную юбку, жакет по фигуре изумрудного оттенка и белую рубаху в мелкую полоску.

— Все! Видимо без селфи в этой жизни уже нельзя! Докатились… Председатель колхоза в своей шикарной тачке, в очках от солнца (из которых звучит музыка явно на вражеском языке) делает селфи на айфон. Куда катится мир! — иронично подписала пост актриса.

Поклонники выразили восхищение внешним видом Пеговой. Они написали множество комплиментов.

«Настоящая русская красавица»; «Я восхищаюсь вами»; «Ирина, вы супер», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Пегова похвасталась стройными ногами на видео с пляжа. Знаменитость вместе с дочерью отправилась на уик-энд в Ялту, где насладилась отдыхом на еще пустынных пляжах.

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поклонникисъемки фильмовИрина Пегова
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