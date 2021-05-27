Пегова похвасталась стройными ногами на видео с пляжа

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова, которая провела выходные на черноморском побережье, опубликовала видео с пляжа, где продемонстрировала стройные ноги.

Знаменитость вместе с дочерью отправилась на уик-энд в Ялту, где насладилась отдыхом на еще пустынных пляжах. Актриса порадовала подписчиков видео с побережья, которое разместила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта. На нем Пегова дефилирует в легкой светлой тунике, оголив стройные ноги.

Фото: Скриншот с Instagram

Ранее Пегова запечатлелась в новом платье на прогулке по Москве.

Читайте также: «Как из фильма ужасов»: пользователи раскритиковали новый образ Долиной