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Пегова похвасталась стройными ногами на видео с пляжа
Фото: instagram.com/pegovairina

Пегова похвасталась стройными ногами на видео с пляжа

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Ирина Пегова, которая провела выходные на черноморском побережье, опубликовала видео с пляжа, где продемонстрировала стройные ноги.

Знаменитость вместе с дочерью отправилась на уик-энд в Ялту, где насладилась отдыхом на еще пустынных пляжах. Актриса порадовала подписчиков видео с побережья, которое разместила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта. На нем Пегова дефилирует в легкой светлой тунике, оголив стройные ноги.

Пегова похвасталась стройными ногами на видео с пляжаФото: Скриншот с Instagram

Ранее Пегова запечатлелась в новом платье на прогулке по Москве.

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отдыхвидеоИрина Пегова
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