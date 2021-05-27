«Как из фильма ужасов»: пользователи раскритиковали новый образ Долиной

Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина приняла участие в программе Павла Воля «Двое на миллион» на ТНТ. Юморист на своей странице в соцсети Instagram опубликовал совместный снимок с артисткой и Александром Панайотовым.

Долина появилась в молодежных джинсы скинни, образ она дополнила ярким коротким жакетом и серебристыми ботильонами.

— Отсняли новья, скоро ловите в эфирах, — подписал фото Воля.

Многие фолловеры не оценили новый образ Долиной, они отметили, что 65-летняя певица зря молодится.

«Как будто из фильма ужасов»; «Это кто посередине? Майкл Джексон?»; «Доколе старухи будут молодиться?!» — оставили комментарии подписчики.

Но нашлись и те, кто выразил восхищение внешнему виду звезды.

«Как прекрасно выглядит Лариса Александров»; «Долина отлично выглядит»; «Красавица», — написали пользователи.

Ранее Долина показала кадры с новой фотосессии. Артистка нарядилась в платье из фатина и приталенный жакет, расположившись на полу среди множества пар туфель.

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