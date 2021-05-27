Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Как из фильма ужасов»: пользователи раскритиковали новый образ Долиной
Фото: Вечерняя Москва

«Как из фильма ужасов»: пользователи раскритиковали новый образ Долиной

Юлия Курганова

Звезды

Певица Лариса Долина приняла участие в программе Павла Воля «Двое на миллион» на ТНТ. Юморист на своей странице в соцсети Instagram опубликовал совместный снимок с артисткой и Александром Панайотовым.

Долина появилась в молодежных джинсы скинни, образ она дополнила ярким коротким жакетом и серебристыми ботильонами.

— Отсняли новья, скоро ловите в эфирах, — подписал фото Воля.

Многие фолловеры не оценили новый образ Долиной, они отметили, что 65-летняя певица зря молодится.

«Как будто из фильма ужасов»; «Это кто посередине? Майкл Джексон?»; «Доколе старухи будут молодиться?!» — оставили комментарии подписчики.

Но нашлись и те, кто выразил восхищение внешнему виду звезды.

«Как прекрасно выглядит Лариса Александров»; «Долина отлично выглядит»; «Красавица», — написали пользователи.

Ранее Долина показала кадры с новой фотосессии. Артистка нарядилась в платье из фатина и приталенный жакет, расположившись на полу среди множества пар туфель.

Читайте также: «Полюбила на всю жизнь»: Долина назвала трех своих любимых молодых артистов

Лариса Долинапользователи Сетиобраз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Все мнения
О проекте