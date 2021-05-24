«Очень круто»: Долина показала кадры с новой фотосессии

Фото: instagram/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина с недавних пор завела себе страницу в соцсети Instagram. Накануне звезда показала закулисье своей фотосессии, для которой перевоплотилась в эффектную кокетку.

Артистка нарядилась в платье из фатина и приталенный жакет, расположившись на полу среди множества пар туфель.

— Очень забавная получилась фотосессия, — подписала публикацию знаменитость.

Поклонники Долиной восхитились ее внешним видом и оставили множество комплиментов.

«Ой мама! Как можно быть такой красивой?! Нет слов…»; «Кукла Барби, как смело и очень женственно и красиво»; «Очень круто», — написали в комментариях фолловеры.

Ранее Долина назвала трех своих любимых молодых артистов.

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