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Лариса Долина ответила на вопрос о четвертом замужестве
Фото: instagram/larisa.dolina.official

Лариса Долина ответила на вопрос о четвертом замужестве

Анастасия Колоскова

Звезды

Эстрадная певица Лариса Долина ответила на слухи о новом замужестве, которые появились после ее заметного похудения и преображения.

Звезда призналась, что ее сердце в настоящий момент свободно.

— Я уже трижды там (замужем — прим. «ВМ») была. И мне так хорошо сейчас! Я свободная женщина, — цитируют народную артистку «Дни.ру»

Известно, что Долина в разное время была замужем за музыкантами Анатолием Миончинским, Виктором Митязовым и Ильей Спицыным.

Кроме того, 65-летняя артистка посетовала, что многие не верят тому, что она выставляет в соцсетях снимки, не обработанные фоторедакторами. Она рассказала, что секрет ее прекрасного внешнего вида заключается в похудении на 21 килограмм и использовании косметики по уходу, в числе которой маски и обертывания.

Ранее Лариса Долина стала героиней дизайнерского шоу, ведущий которого — модельер Джемал Махмудов — раскритиковал гардероб артистки, назвав его безвкусным.

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замужествоотношенияЛариса Долина
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