«Русская красавица»: Пегова запечатлелась в новом платье на прогулке по Москве
Актриса Ирина Пегова на днях приехала из Санкт-Петербурга в Москву. Она призналась на своей странице в соцсети Instagram, что ее радует погода. Для прогулки по столице артистка облачилась в приталенное платье небесного цвета с модным принтом «мильфлер».
Наряд длины до колена позволил открыть стройные ноги знаменитости. Пегова дополнила образ бархатными лоферами в тон. Она собрала волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа.
— Никак не привыкну, что я в Москве! И так хорошо, и так жарко! — отметила актриса под фото.
Поклонники восхитились весенним нарядом звезды. Многие не оставили Ирину без комплиментов.
«Девушка-ромашка!»; «Красивая девушка в красивом платье!»; «Русская красавица», — прокомментировали снимки пользователи.
Ранее Ирина Пегова опубликовала фото с синяком на лбу.
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