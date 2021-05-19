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«Русская красавица»: Пегова запечатлелась в новом платье на прогулке по Москве
Фото: instagram.com/pegovairina

«Русская красавица»: Пегова запечатлелась в новом платье на прогулке по Москве

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Пегова на днях приехала из Санкт-Петербурга в Москву. Она призналась на своей странице в соцсети Instagram, что ее радует погода. Для прогулки по столице артистка облачилась в приталенное платье небесного цвета с модным принтом «мильфлер».

Наряд длины до колена позволил открыть стройные ноги знаменитости. Пегова дополнила образ бархатными лоферами в тон. Она собрала волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа.

— Никак не привыкну, что я в Москве! И так хорошо, и так жарко! — отметила актриса под фото.

Поклонники восхитились весенним нарядом звезды. Многие не оставили Ирину без комплиментов.

«Девушка-ромашка!»; «Красивая девушка в красивом платье!»; «Русская красавица», — прокомментировали снимки пользователи.

Ранее Ирина Пегова опубликовала фото с синяком на лбу.

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прогулкипоклонникиИрина Пегова
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