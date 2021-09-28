«Проворный хищник»: спасатели все еще ловят дикую лису в Сретенском монастыре в Москве
Столичные спасатели все еще ловят дикую лису в здании Сретенского монастыря в Москве. Во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по городу (ГОЧСиПБ).
— Спасатели АСО №2 Пожарно-спасательного центра столицы приложили все усилия по отлову лисы на территории Сретенского монастыря. Но проворный хищник проник под крышу здания, — рассказали «ВМ» в пресс-службе ведомства.
По словам пресс-секретаря, чтобы отловить зверя, спасателям было необходимо вскрыть кровлю, но настоятель монастыря не дал на это согласие.
— Как только хищник покинет укрытие, церковнослужители сразу же сообщат об этом в Службу «112», и работники Центра вновь продолжат работы по отлову дикого животного, — заключили в департаменте.
Ранее появилась информация о том, что территорию Сретенского монастыря в центре Москвы атаковала дикая лиса, которая безобразничает и распугивает прихожан. В Сети предположили, что лиса была домашней и сбежала от хозяев или была подброшена.