«Проворный хищник»: спасатели все еще ловят дикую лису в Сретенском монастыре в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

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Столичные спасатели все еще ловят дикую лису в здании Сретенского монастыря в Москве. Во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по городу (ГОЧСиПБ).

— Спасатели АСО №2 Пожарно-спасательного центра столицы приложили все усилия по отлову лисы на территории Сретенского монастыря. Но проворный хищник проник под крышу здания, — рассказали «ВМ» в пресс-службе ведомства.

По словам пресс-секретаря, чтобы отловить зверя, спасателям было необходимо вскрыть кровлю, но настоятель монастыря не дал на это согласие.

Видео: Telegram-канал Вечерняя Москва

— Как только хищник покинет укрытие, церковнослужители сразу же сообщат об этом в Службу «112», и работники Центра вновь продолжат работы по отлову дикого животного, — заключили в департаменте.

Ранее появилась информация о том, что территорию Сретенского монастыря в центре Москвы атаковала дикая лиса, которая безобразничает и распугивает прихожан. В Сети предположили, что лиса была домашней и сбежала от хозяев или была подброшена.