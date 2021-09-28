Незаконную газовую автозаправочную станцию ликвидировали на востоке Москвы
Нелегальную газовую станцию автозаправки ликвидировали в столичном районе Перово. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.
В ведомстве отметили, что сотрудники обнаружили нелегальную заправку на Электродной улице в ходе инспекции.
— Правоустанавливающая документация на занимаемый земельный участок отсутствовала, при этом были установлены газонакопительные резервуары и временное сооружение для сотрудников заправки, — заявили в пресс-службе.
Глава Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский добавил, что такие автозаправочные станции (АЗС) входят в особые производственные объекты. Их незаконная установка угрожает жизни и здоровью жителей.
— В данном случае земельный участок под размещение АЗС не предоставлялся, разрешительные документы не выдавались, — подчеркнул руководитель ведомства.
На официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу инспекции заключили, что сейчас на заправке демонтировали постройки и освободили территорию.
Во вторник, 28 сентября, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что специалисты сформировали предварительный перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2022 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.
По его словам, окончательный список сформулирует правительство Москвы до 30 ноября 2021 года.