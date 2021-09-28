Незаконную газовую автозаправочную станцию ликвидировали на востоке Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Электродная улица Карта всех событий

Нелегальную газовую станцию автозаправки ликвидировали в столичном районе Перово. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

В ведомстве отметили, что сотрудники обнаружили нелегальную заправку на Электродной улице в ходе инспекции.

— Правоустанавливающая документация на занимаемый земельный участок отсутствовала, при этом были установлены газонакопительные резервуары и временное сооружение для сотрудников заправки, — заявили в пресс-службе.

Глава Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский добавил, что такие автозаправочные станции (АЗС) входят в особые производственные объекты. Их незаконная установка угрожает жизни и здоровью жителей.

— В данном случае земельный участок под размещение АЗС не предоставлялся, разрешительные документы не выдавались, — подчеркнул руководитель ведомства.

На официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу инспекции заключили, что сейчас на заправке демонтировали постройки и освободили территорию.

Во вторник, 28 сентября, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что специалисты сформировали предварительный перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2022 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости.

По его словам, окончательный список сформулирует правительство Москвы до 30 ноября 2021 года.