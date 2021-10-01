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Умная маска будет следить за состоянием здоровья россиян

Марина Найденкова

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Технологии
Умная маска будет следить за состоянием здоровья россиян
Фото: Пресс-служба Национальной технологической инициативы

В России запущена платформа «ОТ.Платформа» для анализа выносливости и состояния здоровья россиян посредством данных биотелеметрии, которые собирает умная «Нейромаска», оснащенная специальными датчиками. Проанализировать здоровье и получить индивидуальные рекомендации россияне смогут бесплатно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Базовая «ОТ.Платформа» вошла в единый реестр российского программного обеспечения. Она имеет собственный язык машинного обучения SMaLL, выучить который можно бесплатно за пару занятий. Платформа получает данные с уникальной «Нейромаски» — маски для спорта и фитнеса с профессиональными электростатическими фильтрами, которая защищает от вирусов, бактерий, аллергенов и пыли и не затрудняет дыхания. Устройство имеет 14 датчиков.

— Маска оснащена датчиками, которые позволяют анализировать показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной нервной систем, внутренних систем организма и состояния окружающей среды. Подключив ее к платформе, можно будет получать индивидуальные рекомендации по развитию выносливости и достижению желаемых результатов за минимальные сроки, избегая негативных и ограничивающих факторов при физических занятиях, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, каждый россиянин сможет в ближайшее время самостоятельно собрать уникальную маску. Схема ее изготовления и инструкция по ее подключению к платформе появятся в Сети совсем скоро, подчеркнули в НТИ.

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