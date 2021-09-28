Почти 40 тысяч пассажиров перевозят поезда между Москвой и Химками ежедневно

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 38 тысяч пассажиров перевозят поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) между столицей и Химками ежедневно. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказали в пресс-службе перевозчика.

В ведомстве отметили, что из этого количества почти 32 тысячи жителей Москвы и области выбирают обычные электрички и поезда «Комфорт», а остальные — экспрессы «Ласточка».

— Около 31,5 тысячи пассажиров выбирают поезда «Комфорт» и обычные электрички. Они позволяют выйти или сесть на промежуточных станциях. Такой вариант удобен тем, кому нужна пересадка на другие виды общественного транспорта. Обычно этой возможностью пассажиры пользуются на платформах Петровско-Разумовская, Лихоборы и Ховрино, — написали в учреждении.

Также в МТППК отметили, что на этих платформах можно совершить пересадку на Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Следуя в город, поезда прибывают в центр, из-за чего пассажиры могут быстро пересесть на Кольцевую линию метро или наземный общественный транспорт.

На официальном сайте пресс-службы заключили, что на маршруте от Москвы до Химок курсируют 87 «Ласточек» и 187 электрических поездов.

Во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что поезда с трехдверными вагонами появятся в Москве в ближайшее время.

Он подчеркнул, что 95 новых современных поездов получит до 2024 года Центральная пригородная пассажирская компания.