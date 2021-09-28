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Поезда с трехдверными вагонами появятся в Москве в ближайшее время. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, 95 новых современных поездов получит до 2024 года Центральная пригородная пассажирская компания. Среди них 25 составов выйдут на рельсы в 2022 году.

Вагоны будут без тамбуров и с широкими дверями. В поезде можно будет заряжать гаджеты, ноутбуки, электросамокаты. Новые составы будут быстро разгоняться и плавно тормозить.

— Новый современный подвижной состав — залог успешной и стабильной работы железнодорожного транспорта в городе. Несмотря на непростой 2020 год, перевозчики не только не снизили объемы закупки подвижного состава, но и предъявляют новые требования к производителям с учетом пожеланий пассажиров, — уточнил Ликсутов.

Он добавил, что на рельсы впервые выйдут поезда с трехдверными вагонами. Нововведение позволит повысить скорость посадки и высадки пассажиров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На прошлой неделе Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

Открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.