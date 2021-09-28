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Ученые назвали вероятные сроки вымирания человечества

Анастасия Волоснова

Общество
Ученые назвали вероятные сроки вымирания человечества
Фото: pixabay.com

Из-за глобального потепления Земля может превратиться в непригодное для жизни место через пятьсот лет. Об этом свидетельствует содержание публикации ученых в онлайн-библиотеке Wiley.

По их мнению, страны мира должны начать проводить мероприятия по борьбе с климатическими проблемами, из-за которых повышается средняя температура воздуха на планете.

Ученые представили три модели возможных изменений на планете. Один из вариантов предполагает скорую в глобальных смыслах смерть всего человечества. Ученые считают, что из-за сильного потепления на Земле появится дефицит сельскохозяйственных культур, а сама планета станет непригодной для жизни.

— Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур, — говорится в статье на портале The Conversation.

Экоактивистка Грета Тунберг считает обещания мировых лидеров касаемо решения проблем климатического кризиса пустыми. Лидеры США и европейских стран сообщали, что планируют достичь углеродной нейтральности к середине XXI века.

По ее словам, подход мировых лидеров к решению проблем климата — это «преднамеренное бездействие». Она подчеркнула, что главы государств предают будущее поколение.

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