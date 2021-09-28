«Долларовый миллионер»: супруга Моргенштерна Дилара похвасталась финансами мужа

Фото: instagram/morgen_shtern

Жена российского рэпера и блогера Моргенштерна 21-летняя Дилара Зинатуллина похвасталась перед подписчиками в социальной сети Instagram своим богатством.

— Прикиньте, только сейчас поняла, что я, миллионерша, еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды, — заявила девушка.

Однако пользователи Сети не оценили такого юмора. По их словам, Дилара обязана Моргенштерну за финансовое благосостояние, ведь именно он обеспечивает их семью на таком достойном уровне.

В ответ на это жена рэпера отметила, что она тоже старается зарабатывать и обеспечивать себя.

— Не обижайте моего мужа. Он — долларовый миллионер, а я пока его догоняю, — добавила Зинатуллина.

Издание StarHit добавило, что летом 2021 года Моргенштерн занял второе место в списке Forbes. Его признали одним из самых богатых и успешных артистов страны. За 2020 год рэпер и блогер заработал 12 миллионов долларов.

В конце августа состоялась свадьба Дилары и Моргенштерна. Кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов на их церемонию бракосочетания.