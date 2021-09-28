Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Долларовый миллионер»: супруга Моргенштерна Дилара похвасталась финансами мужа

Виктория Сикерина

Общество
«Долларовый миллионер»: супруга Моргенштерна Дилара похвасталась финансами мужа
Фото: instagram/morgen_shtern

Жена российского рэпера и блогера Моргенштерна 21-летняя Дилара Зинатуллина похвасталась перед подписчиками в социальной сети Instagram своим богатством.

— Прикиньте, только сейчас поняла, что я, миллионерша, еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды, — заявила девушка.

Однако пользователи Сети не оценили такого юмора. По их словам, Дилара обязана Моргенштерну за финансовое благосостояние, ведь именно он обеспечивает их семью на таком достойном уровне.

В ответ на это жена рэпера отметила, что она тоже старается зарабатывать и обеспечивать себя.

— Не обижайте моего мужа. Он — долларовый миллионер, а я пока его догоняю, — добавила Зинатуллина.

Издание StarHit добавило, что летом 2021 года Моргенштерн занял второе место в списке Forbes. Его признали одним из самых богатых и успешных артистов страны. За 2020 год рэпер и блогер заработал 12 миллионов долларов.

В конце августа состоялась свадьба Дилары и Моргенштерна. Кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов на их церемонию бракосочетания.

Читайте также:
Моргенштернсупругазаработок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте