Мария Захарова оценила удаление двух немецкоязычных каналов RT на YouTube
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала информацию об удалении немецкоязычных каналов RT на платформе YouTube. Свое мнение она высказала во вторник, 28 сентября, в персональном Telegram-канале.
По ее словам, в настоящий момент МИД РФ готовит официальное заявление по данной теме.
— Это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Готовим комментарий на этот счет. Он понравится всем, особенно немецким журналистам, — написала Мария Захарова.
Также официальный представитель министерства добавила, что любым западным интернет-сервисам, в том числе и YouTube, не требуется весомых оснований, чтобы закрыть или удалить конкретное издание.
При этом Мария Захарова предположила, что такие действия совершаются намеренно для того, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.
Во вторник, 28 сентября, руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Также YouTube удалил канал Der Fehlende Part (DFP).