Мария Захарова оценила удаление двух немецкоязычных каналов RT на YouTube

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала информацию об удалении немецкоязычных каналов RT на платформе YouTube. Свое мнение она высказала во вторник, 28 сентября, в персональном Telegram-канале.

По ее словам, в настоящий момент МИД РФ готовит официальное заявление по данной теме.

— Это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Готовим комментарий на этот счет. Он понравится всем, особенно немецким журналистам, — написала Мария Захарова.

Также официальный представитель министерства добавила, что любым западным интернет-сервисам, в том числе и YouTube, не требуется весомых оснований, чтобы закрыть или удалить конкретное издание.

При этом Мария Захарова предположила, что такие действия совершаются намеренно для того, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.

Во вторник, 28 сентября, руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Также YouTube удалил канал Der Fehlende Part (DFP).